قال مصدر مطلع في وزارة النفط: (لقد اتخذنا التدابير اللازمة في حال قطعت تركمانستان الغاز عن إيران)، مشيراً إلى عدم وجود مشكلة في توفير الغاز لمناطق شمال شرقي البلاد.

وخلال مقابلة مع وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) اليوم الجمعة، قال مصدر مطلع في وزارة النفط -طلب عدم ذكر اسمه-: ان قطع تركمنستان الغاز عن إيران يترتب عليه نتائج ستضر بمصالح عشق آباد، مشدداً على أن تركمنستان لم تكن يوماً شريكاً موثوقاً لإيران. وأضاف: ليس هناك أي قلق من قطع تركمانستان صادراتها الغازية إلى إيران، مشيراً إلى أن هذا البلد كثف ضغوطاته في الآونة الأخيرة وإن إيران مستعدة لكل الإحتمالات.

يذكر أن تركمانستان تطالب بتسديد ما تسميها مستحقات غازية بالغة 8ر1 مليار دولار تعود إلى عامي 2007 - 2008، وهذا ما ترفضه إيران. ومع زيادة إيران حجم إنتاجها من الغاز إلى 700 مليون متر مكعب يومياً، فانها لم تعد بحاجة إلى إستيراد الغاز من الدول الأخرى، لكن ما جعلت إيران تصر على بقاء عقود استيراد الغاز من تركمانستان هي المشاركة في أسواق الطاقة الإقليمية، وكذلك تطوير العلاقات مع دول الجوار.

وقد استغلت تركمانستان انخفاض درجات الحرارة في إيران خلال الأيام الماضية وزيادة معدلات استهلاك الغاز في البلد لتمارس ضغوطاتها لإسترجاع مستحقاتها المزعومة.