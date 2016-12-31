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رقم الخبر: 183618 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 17:00 الاقسام: اقتصاد  
ألمانيا والصين تمولان مشروعين إيرانيين

ألمانيا والصين تمولان مشروعين إيرانيين

أعلن مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة، مهدي كرباسيان، عن إبرام اتفاق مع شركتين ألمانية وصينية لتمويل مشروع (الكترود غرافيتي) في مدينة أردكان التابعة لمحافظة يزد (وسط البلاد) ومشروع الألمنيوم في مدينة جاجرم التابعة لمحافظة خراسان الشمالية (شمال شرق البلاد).

وذكرت مؤسسة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المعدنية (ايميدرو)، أن كرباسيان أكد أن الاتفاق على تمويل المشروعين دخل المرحلة التنفيذية، مشيراً الى أن الشركات العالمية الشهيرة ترحب بالاستثمار في ايران بعد التوقيع على الاتفاق النووي. وأوضح بأن الاتفاق أبرم مع شركة صينية لتمويل 46 مليون دولار لمصنع الألمنيوم في جاجرم، على أن يتم تسديد المبلغ على مدى سنتين.

وفيما يتعلق بمشروع (الكترود غرافيتي)، نوه كرباسيان الى أن شركة ألمانية تكفلت بتوفير الاعتمادات المالية لتوفير أجهزة المشروع والتي تبلغ نحو 40 مليون يورو، وتم الاتفاق على تسديد المبلغ على مدى 3 سنوات. ونوه الى أن الشركات العالمية بدأت تعود تدريجياً الى ايران بعد التوقيع على خطة العمل المشتركة بين ايران ومجموعة (5+1).

 
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