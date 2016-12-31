من المتوقع أن يقوم مكتب الرئيس الايراني قريباً بإبلاغ قانون الاتفاقية الثنائية للدعم المتبادل بين ايران واليابان لاستثمارات كل من البلدين في البلد الآخر، وذلك بعد مصادقة البرلمان الايراني وحصول التأييد من مجلس صيانة الدستور.

وقد قام حسين علي أميري، مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون البرلمانية، بإرسال نص قانون الاتفاقية الثنائية للتشجيع والدعم المتبادل للاستثمارات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واليابان، الى مكتب الرئيس الايراني من أجل إبلاغه للبدء بتنفيذه.

وقد تم التوقيع على الاتفاقية الثنائية لتشجيع ودعم الاستثمارات بين ايران واليابان في شهر شباط/ فبراير 2015 في طوكيو، بين وزير الاقتصاد الايراني علي طيب نيا ووزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا.

وقد صادق مجلس الشورى الاسلامي على هذه الاتفاقية في تاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، فيما حصلت على تأييد مجلس صيانة الدستور في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وهي الآن جاهزة للإبلاغ للدخول في حيز التنفيذ.