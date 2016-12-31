أعلن رئيس هيئة الأسواق والبورصة، شابور محمدي، ان البورصة الإيرانية توفر في OTC إمکانية تمويل صناديق الاستثمار ذات المخاطر العالية .

وأوضح محمدي، خلال مراسم تدشين صناديق الاستثمار ذات المخاطر العالية وكذلك افتتاح سوق للشركات المتوسطة والصغيرة في شركة OTC الإيرانية، أوضح أنه السلع والخدمات وحدها لا تشكل التقييم والتسعير، بل يقوم أيضاً على الأفكار والأخلاق لديها تقييم وتسعير في نفس الوقت، وبناء على ما تقدم فان هدف تمويل الشركات القائمة على العلم والمعرفة تعتبر من اليوم فصاعداً محوراً في سوق OTC الإيرانية.

وأشار محمدي إلى أهمية الشركات المتوسطة والصغيرة، وقال: ان هذه الشركات التي سيرافقها توفير فرص العمل تعتبر رسالة أمل مقابل اليأس والخيبة ولأن الثقافة تعزز قدرتها على تحقيق النجاح .وأضاف: لقد أوجد في سوق OTC الإيرانية إمكانية تمويل صناديق الاستثمار ذات المخاطر العالية، حيث يشكل هذا الحضور مبدأ ربحياً للمستثمرين .

وأكد محمدي ان النمو والعوائد الحاصلة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمكن من الاستفادة من المصادر الطبيعية والفيزيائية، وقال: ان نمو التشغيل سيكون لافتاً، حيث تشكل فرصة مهمة للمستثمرين .

وأشار الدكتور محمدي في كلمته الى حضور الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المال، وقال: ان حضور هذه الشركات سيساهم في خفض تكاليف التمويل وما يرافقها من إصدار للأفكار، وبالتالي فان الفرص ستكون متاحة ومتوفرة .