أحرز نفت طهران هدفاً في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ليتأهل الى نهائي الكأس في ايران.

فعلى ملعب (نقش جهان) في اصفهان، جرت المباراة شبه النهائية لبطولة الكأس بين فريقي نفت طهران وسباهان اصفهان والتي ادارها الحكم موعود بنيادي فر وحضرها نحو 30 الف متفرج.

وامتازت المباراة بالإثارة والندّية في أغلب دقائقها.

واستطاع الفريق الضيف أن يحرز هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب المخضرم ومهندس الفريق ايمان مبعلي.

وحدثت في آخر المباراة أحداث مؤسفة أدّت الى طرد المدرب علي دائي لتشنجه بعد احتساب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح فريق سباهان كانت محط شك في صحتها، أخفق اللاعب الدولي احسان حاج صفي في تنفيذها، لتبقى النتيجة على ما هي عليه الى آخر المباراة التي استمرت بحدود 100 دقيقة أو أكثر.

هذا وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء خمس مرات، ثلاثة لنادي سباهان، جلال علي محمدي ومهدي اميني وموسى كوليبالي، ومرتين لنادي نفت طهران، احمد آل‌نعمه وحمدي‌نجاد.

وطرد الحكم لاعبي النفت توحيد غلامي (80) وعباس بوعذار (90+7)، وشجاع خليل‌زاده من سباهان (90+6).

وبهذه النتيجة تأهل نفت طهران الى المباراة النهائية بإنتظار مباراة غداً السبت بين طرفي النصف النهائي الآخر، ذوب آهن اصفهان وتراكتور سازي تبريز.