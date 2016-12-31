أكد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي إن المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني عقيمة ولن تسفر عن نتائج حقيقية.

وفي تصريح له اليوم الجمعة أشار بروجردي إلى المفاوضات التي من المقرر أن يجريها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في موسكو وقال: إن السلطة الفلسطينية ومنذ دخولها مسيرة التسوية مع الكيان الصهيوني والتي أسفرت عن إتفاقيات عقيمة في اوسلو ومدريد وكامب ديفيد وغيرها قد ألحقت ضرراً كبيراً.

ولفت إلى أن الفلسطينيين وصلوا إلى نتيجة أن السبيل الوحيد للخلاص هو مقاومة الإطماع الصهيونية حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية.

واشار بروجردي إلى أن المفاوضات المرتقبة بين السلطة والكيان الصهيوني هي مفاوضات عقيمة وقال: من المقرر أن تجري المفاوضات في موسكو وإن روسيا لا علاقة لها نوعاً ما بهذه المفاوضات مشدداً على ضرورة أن يدير الفلسطينيون شؤونهم بأنفسهم.