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رقم الخبر: 183612 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 15:45 الاقسام: اقتصاد  
ايران توقع اتفاقا لبناء السفن مع شركة "دايو" الكورية الجنوبية

ايران توقع اتفاقا لبناء السفن مع شركة "دايو" الكورية الجنوبية

أعلنت شركة "دايو" الكورية الجنوبية لبناء السفن، توقيع اتفاق مع المسؤولين الايرانيين للتعاون في مجال بناء السفن في ايران.

ووقعت شركة "دايو" الكورية الجنوبية لبناء السفن والهندسة البحرية اتفاقا مع شركة إيرانية للتعاون في مجال تنمية صناعة بناء السفن في ايران.
ويستهدف الاتفاق إنشاء حوض لبناء السفن في إيران وتزويده بالمنشآت والمعدات اللازمة.
وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن طهران تصر على ضرورة نقل التقنية المتعلقة بإنشاء هذا الحوض إلى إيران وأن تقوم كوريا الجنوبية بتمويل المشروع أيضاً.
من جانبها، أشارت شركة "دايو" الى إن الاتفاق الذي أبرمته مع إيران سيفسح المجال أمام دخولها إلى سوق صناعة السفن في إيران وسيكون بإمكان الشركة أن تقوم بتصدير وتطوير الصناعات المتعلقة بالسفن إلى إيران.
الجدير بالذكر أن شركة "دايو" الكورية الجنوبية لبناء السفن، قامت ببناء 38 سفينة لإيران بقيمة 1.65 مليار دولار منذ عام 1983.
وتعد شركة الملاحة البحرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك الشركة الوطنية لناقلات النفط الايرانية من أهم زبائن دايو في إيران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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