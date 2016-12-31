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رقم الخبر: 183611 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 15:39 الاقسام: عربيات  
سلطات البحرين تمنع الصلاة المركزية في الدراز وتستمر بالتصعيد ضد أبناء الشعب + صور
للأسبوع الـ24

سلطات البحرين تمنع الصلاة المركزية في الدراز وتستمر بالتصعيد ضد أبناء الشعب + صور

للأسبوع الـ24 تواصل السلطات البحرينية منع المواطنين من اقامة صلاة الجمعة في المركزية الاكبر في البحرين مع استمرار محاصرة الدراز.

ونقلاً عن مصادر بحرينية أن نظام آل خليفة منع المواطنين من اقامة الصلاة جماعة في جامع الصادق(ع) بمدينة الدراز المحاصرة حيث تقام الصلاة المركزية، فيما رد المواطنون بإحراق علم الكيان الصهيوني.

ووفقا لمصدر من الدراز كان المواطنون قد علقوا العلم الفلسطيني على منبر الصلاة في اشارة واضحة لرفضهم التطبيع مع كيان الاحتلال، حيث كان وفد من حركة "حباد" التي تعد الذراع الثقافي للكيان الصهيوني، قد زار البحرين في هذا الاسبوع واقام احتفالا دينيا شارك فيه بحرينيون.

ويُشار الى أن منع اقامة أكبر صلاة جماعة في البحرين يتواصل للأسبوع الـ24 على التوالي في ظل تصعيد السلطات ضد أبناء الشعب، ورموز المعارضة.

 

 

احراق علم الكيان الصهيونياحراق علم الكيان الصهيوني
المواطنون يضطرون للصلاة فرادى في ظل منع السلطات لاقامة الصلاة جماعةالمواطنون يضطرون للصلاة فرادى في ظل منع السلطات لاقامة الصلاة جماعة
 
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مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
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