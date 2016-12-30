ندد إمام جمعة طهران المؤقت آية الله محمد علي موحدي كرماني بالجرائم التي يرتكبها نظاما آل خليفة وآل سعود في المنطقة وقال على هذه الأنظمة أن تخجل من الجرائم التي ترتكبها من خلال قطع الماء على الأهالي في سوريا وقتل الأبرياء والأطفال والنساء في اليمن.

وشدد إمام جمعة طهران خلال خطبتي صلاة الجمعة على أن الحكم قد يستمر مع الكفر لكنه لن يستمر مع الظلم وسوف ينتهي إلي الزوال سريعاً داعياً هذه الأنظمة إلى المراجعة الذاتية والكف عن الظلم وإرتكاب الجرائم.

من جانب آخر أعرب آية الله موحدي كرماني عن تبريكه بمناسبة تحرير مدينة حلب السورية معتبراً بأن الإنتصار لم يكن عسكرياً فحسب بل هو إنتصار ثقافي وإنتصار الإسلام على الكفر والنفاق وإنتصار الحق على الباطل وعلى داعمي الجماعات الإرهابية وخاصة النظام السعودي.

من جهة أخرى شدد إمام جمعة طهران المؤقت على ضرورة أن يحتاط المسؤولون الايرانيون في التعامل مع الأعداء وأن لا ينخدعوا بحيلهم ومكرهم.

واشار الى انتهاك اميركا للاتفاق النووي، موضحا ان قائد الثورة قد حذر منذ اليوم الاول وابدى عدم تفاؤله حيال نتائج المفاوضات الا ان بعض المسؤولين لم يأخذوا تحذيراته على محمل الجد.

ولفت الى تصريح قائد الثورة حول مناهضة اميركا لايران وتأكيده على عدم الثقة بالعدو، حيث ان اميركا تتحايل وتمنح الوعود الا انها تنتهك تعهداتها حين يبلغ الامر مقام العمل وهو ماينبغي ان يكون عظة وعبرة لجميع المسؤولين في البلاد.

كما أشار إمام جمعة طهران الى ذكرى الثلاثين من ديسمبر عام 2009 والتي سطر فيها الشعب الايراني أروع معاني البطولة والإخلاص للجمهورية الاسلامية ومبادئ الثورة الاسلامية بعد أن تصدى لمؤامرات الأعداء وأفشل فتنة كادت تأتي على الأخضر واليابس لولا حجم الوعي والإدارك الذي كان يتمتع بهما الشعب الايراني وقيادته الحكيمة.

واعتبر آية الله موحدي هذا اليوم يوما عظيما وهو من أيام الله الخالدة في ذاكرة التاريخ وهو يوم لتجديد الميثاق بين الشعب وقيادته.