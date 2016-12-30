يأمل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أن تفلح محاولاته الدؤوبة لتدعيم صفوفه بشكل قوي خلال فترة الانتقالات التي تبدأ بعد أيام قليلة للغاية.

الإسباني إيسكو لاعب ريال مدريد على رأس اللاعبين الذين يرغب الأرجنتيني بوتشيتينو مدرب النادي العاصمي في ضمهم.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لعب لمدة 90 دقيقة كاملة في مناسبتين فقط هذا الموسم، وهو أمر قد يدفع إيسكو للرحيل من أجل نيل دور أكبر في ناد آخر.

صانع الألعاب القادم إلى ريال مدريد عام 2013 ينتهي عقده مع ناديه الحالي في 2018 وقد عرضت إدارة النادي الملكي عليه توقيع عقد جديد غير أنه ما زال يفكر في مستقبله ويدرس الموقف رفقة عائلته.