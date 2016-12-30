  • الجمعة ٣٠ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الجمعة , ديسمبر 30, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183608 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 14:33 الاقسام: عربيات  
القوات المسلحة السورية تعلن وقفا شاملا للاعمال القتالية

القوات المسلحة السورية تعلن وقفا شاملا للاعمال القتالية

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية وقفا شاملا للأعمال القتالية على جميع أراضي سوريا اعتباراً من الساعة صفر يوم 30-12-2016 .

وأضافت القيادة في بيان لها يوم الخميس إنه يستثنى من قرار وقف إطلاق النار تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيان والمجموعات المرتبطة بهما.
وأوضحت القيادة العامة للجيش أن اتفاق وقف إطلاق النار يأتي بهدف تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي للأزمة في سورية.
 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0722 sec