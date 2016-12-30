أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية وقفا شاملا للأعمال القتالية على جميع أراضي سوريا اعتباراً من الساعة صفر يوم 30-12-2016 .

وأضافت القيادة في بيان لها يوم الخميس إنه يستثنى من قرار وقف إطلاق النار تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيان والمجموعات المرتبطة بهما.

وأوضحت القيادة العامة للجيش أن اتفاق وقف إطلاق النار يأتي بهدف تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي للأزمة في سورية.

