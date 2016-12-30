  • الجمعة ٣٠ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الجمعة , ديسمبر 30, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183607 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 14:37 الاقسام: رياضة  
رونالدو يرد على العرض الصيني "المغري"

رونالدو يرد على العرض الصيني "المغري"

أكد جورجي منديس، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، أن أفضل لاعب كرة قدم في العالم تلقى عرضا للانتقال إلى فريق صيني مقابل 315 مليون دولار.

وأوضح منديس، في حديثه لقناة سكاي الإيطالية خلال وجوده بدبي، أن العرض يتضمن راتبا سنويا لرونالدو قيمته 100 مليون يورو، إلا أن الأخير رفض الانتقال إلى الدوري الصيني.

وأضاف جاءنا عرض من الصين يتضمن حصول ريال مدريد على 300 مليون يورو، وحصول اللاعب على راتب سنوي يزيد عن 100 مليون يورو.

وأورد وكيل الأعمال: المال ليس كل شيء..فريال مدريد هو كل شيء بالنسبة لرونالدو، وهو سعيد في ريال مدريد ومن المستحيل أن ينتقل إلى الصين.

وأشار منديس إلى أن الصين باتت سوقا جديدة يمكنها شراء الكثير من اللاعبين، لكن من المستحيل أن ينطبق الأمر على رونالدو، بحسب قوله.

وجرى الإعلان عن العرض الصيني، فيما تأكد انتقال المهاجم الأرجنتيني المخضرم كارلوس تيفيز إلى شنغهاي شينهوا الصيني مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 84  مليون يورو، فيما انتقل لاعب الوسط البرازيلي أوسكار من تشيلسي الإنجليزي إلى شنغهاي سيبح مقابل نحو 60  مليون يورو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0693 sec