أكد جورجي منديس، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، أن أفضل لاعب كرة قدم في العالم تلقى عرضا للانتقال إلى فريق صيني مقابل 315 مليون دولار.

وأوضح منديس، في حديثه لقناة سكاي الإيطالية خلال وجوده بدبي، أن العرض يتضمن راتبا سنويا لرونالدو قيمته 100 مليون يورو، إلا أن الأخير رفض الانتقال إلى الدوري الصيني.

وأضاف جاءنا عرض من الصين يتضمن حصول ريال مدريد على 300 مليون يورو، وحصول اللاعب على راتب سنوي يزيد عن 100 مليون يورو.

وأورد وكيل الأعمال: المال ليس كل شيء..فريال مدريد هو كل شيء بالنسبة لرونالدو، وهو سعيد في ريال مدريد ومن المستحيل أن ينتقل إلى الصين.

وأشار منديس إلى أن الصين باتت سوقا جديدة يمكنها شراء الكثير من اللاعبين، لكن من المستحيل أن ينطبق الأمر على رونالدو، بحسب قوله.

وجرى الإعلان عن العرض الصيني، فيما تأكد انتقال المهاجم الأرجنتيني المخضرم كارلوس تيفيز إلى شنغهاي شينهوا الصيني مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 84 مليون يورو، فيما انتقل لاعب الوسط البرازيلي أوسكار من تشيلسي الإنجليزي إلى شنغهاي سيبح مقابل نحو 60 مليون يورو.