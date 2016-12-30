اعلنت الامانة العامة للدورة السابعة لمهرجان عمار للافلام الشعبية عن اسماء الافلام العشرة المرشحة لنيل جائزة افضل سيناريو.

وحسب آي فيلم نقلاً عن الامانة العامة للمهرجان فإن الافلام المرشحة لنيل الجائزة هي:

«سلة النفايات المضادة للحريق» (سطل آشغال‌های ضد حریق) للمؤلفة فاطمة آئيني.

«البعوضة النووية» (پشه هسته‌ای) للمؤلف محمد حسين اماني همداني.

«الخدمة والخيانة» (خدمت و خیانت) للمؤلف مهدي رمضان نجاد.

«المراسل الايطالي» (خبرنكار ایتالیایي) للمؤلف محمد ديندار.

«المشعل الخامس» (مشعل بنج) للمؤلف اكبر روح.

«شهاب الدين» و«الاستديو» (رجی) للمؤلف مرتضى مصاحب نيا.

«هذه الحكاية ليست قصة» (این داستان قصه نیست) للمؤلفة فاطمة ابراهيمي.

«الشموع والاوادم» (شمع‌ها و آدم‌ها) للمؤلف احسان مرادي.

«بيروت شمال الشرق» للمؤلف سعيد ابوطالب.

وشارك في لجنة تحكيم المهرجان بقسم افضل سيناريوهات الفنانان هوشنك توكلي وقربانعلي طاهر فر وعدد آخر من الفنانين.