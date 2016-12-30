أعلنت الصربية آنا إيفانوفيتش، الأولى سابقا في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، اعتزال اللعب في سن التاسعة والعشرين.

وقالت إيفانوفيتش المصنفة 65 حاليا في مقطع فيديو على صفحتها على موقع فيسبوك الاربعاء لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعبة محترفة (..) إنه قرار صعب.

وعزت إيفانوفيتش التي تزوجت من قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم السابق باستيان شفاينشتايغر في 12 يوليو الماضي، الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار لمشكلات بدنية تمنعها من اللعب في أفضل مستوى.

وبدأت إيفانوفيتش مسيرتها الاحترافية عام 2003، وتوجت بطلة لرولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى، عام 2008 في سن العشرين، وأحرزت 15 لقبا.

ولعبت إيفانوفيتش مباراتها الأخيرة في 31 أغسطس، وخرجت من الدور الأول في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر بطولات الغراند سلام، على يد التشيكية دينيسا إليرتوفا.