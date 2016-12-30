المتزلج النرويجي كيجيتجل جانسرود توج ببطولة السوبر جي التي جرت في سانتا كاثارينا بالقرب من فال دي زير وفال غاردينا.

النرويجي الذي تألق منذ بداية الموسم خلال المنافسة، أبهر مجددا الجمهور الحاضر في محطة ديبورا كاباغوني، رغم الرياح القوية.

كيجيتجل وقع على فوزه الثامن عشر في بطولة العالم، محققا الرقم ذاته الذي يملكه منافسه لاس كجوس. البطل النرويجي بات قريبا من البطل مارسيل هيرشر السابع والأربعين في المنافسة .

كيجيتجل تفوق بفارق دقيقة ونصف الدقيقة عن مطارده النمساوي هانس ريتشيلتن الذي لم يظهر بمستواه المعهود خاصة مع فريق بلاده في منافسلات السرعة.