والفيلم السينمائي «كشيرين فرهاد» (به شيريني فرهاد) هو أحدث أثر فني للمخرج ميثم هاشمي طباء بعد فيلم «الأنفاس الهادئة» (نفس هاي آرام) وقد أصبح أمر تصوير مشاهده في أرمينيا أمرا محسوما، وقد قام الدکتور جزائي (مدير العلاقات العامة خارج إيران) بإجراء مباحثات وتوافقات مبدئية مع عدة ممثلين أجانب أيضا.

ومن المقرر أن ينطلق العمل على الفيلم في شهر نيسان/ابريل المقبل، ومن المقررأن تصور مشاهده في كل من جزيرة كيش الإيرانية وأرمينيا وفرنسا أيضا.

ويشارك في فيلم «كشيرين فرهاد» ممثلون إيرانيون مشهورون بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين أجانب، وتدور 70 بالمئة من أحداثه داخل إيران و 30 بالمئة منها خارج إيران.

ويذكر ان «شيرين وفرهاد» قصة حب مشهورة في التراث الايراني وشيرين هي ابنة ملك ارمينيا التي يعشقها خسرو ابن الملك الفارسي المعروف بفرهاد الذي يفعل كل شي من اجل الوصول اليها، وشيرين الجميلة التي لا تضاهيها فتاة في الجمال يشترط قومها على فرهاد ان ينقب الجبل ليوافقوا على زواجه منها ويفعل ذلك.