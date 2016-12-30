  • الجمعة ٣٠ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الجمعة , ديسمبر 30, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183602 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 14:34 الاقسام: ثقافة وفن  
تصوير قسم من مشاهد «كشيرين فرهاد» في أرمينيا

تصوير قسم من مشاهد «كشيرين فرهاد» في أرمينيا

يمر أحدث أثر سينمائي ايراني للمخرج ميثم هاشمي طباء والذي حمل عنوان «كشيرين فرهاد» (به شيريني فرهاد) بمراحل التحضير للإنتاج.

والفيلم السينمائي «كشيرين فرهاد» (به شيريني فرهاد) هو أحدث أثر فني للمخرج ميثم هاشمي طباء بعد فيلم «الأنفاس الهادئة» (نفس هاي آرام) وقد أصبح أمر تصوير مشاهده في أرمينيا أمرا محسوما، وقد قام الدکتور جزائي (مدير العلاقات العامة خارج إيران) بإجراء مباحثات وتوافقات مبدئية مع عدة ممثلين أجانب أيضا.

ومن المقرر أن ينطلق العمل على الفيلم في شهر نيسان/ابريل المقبل، ومن المقررأن تصور مشاهده في كل من جزيرة كيش الإيرانية وأرمينيا وفرنسا أيضا.

ويشارك في فيلم «كشيرين فرهاد» ممثلون إيرانيون مشهورون بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين أجانب، وتدور 70 بالمئة من أحداثه داخل إيران و 30 بالمئة منها خارج إيران.

ويذكر ان «شيرين وفرهاد» قصة حب مشهورة في التراث الايراني وشيرين هي ابنة ملك ارمينيا التي يعشقها خسرو  ابن الملك الفارسي المعروف بفرهاد الذي يفعل كل شي من اجل الوصول اليها، وشيرين الجميلة التي لا تضاهيها فتاة في الجمال يشترط قومها على فرهاد ان ينقب الجبل  ليوافقوا على زواجه منها ويفعل ذلك.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2259 sec