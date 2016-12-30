والأفلام هي: «المعادلة الـ 13» (فرمول ۱۳) للمخرج ناصر رفاعي، «والد ذلك الآخر» (بدر آن ديكري) للمخرج يدالله صمدي، «الوعد» (قول) للمخرج محمد علي طالبي، «آوا» للمرخ سيامك كاشف آذر.

الدورة السادسة من مهرجان «كلكتا» انطلقت في الـ25 من ديسمبر/كانون الأول الجاري وتستمر حتى الأول من يناير/كانون الثاني المقبل بالهند.

ويمثل ايران الى جانب الافلام المذكورة فيلمان سينمائيان آخران هما «الحرية المشروطة» (آزادي مشروط) للمخرج حسين مكهام و«مبارك» للمخرج محمدرضا نجفي امامي.