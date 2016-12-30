يمكن اعتبار تبديل جوزيه مورينيو بإدخال هنريك مخيتاريان الأجمل هذا الموسم، لأنه قدم واحد من اجمل الأهداف في تاريخ الـ ـ«بوكسينغ داي» والـ «بريميير ليغ».

انتهت معركة الـ«بوكسينغ داي» في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت الجولة هدف تاريخي من توقيع هنريك مخيتاريان إضافة إلى الانتصار الثاني عشر لتشيلسي واقتراب ليستر سيتي من دخول معركة الهبوط.

جوزيه مورينيو

يمكن اعتبار أن التبديل الذي قام به جوزيه مورينيو بإدخال هنريك مخيتاريان في مباراة سندرلاند قدّم هدية الاعياد لجماهير كرة القدم حول العالم بعد الهدف الاسطوري الذي سجله اللاعب الأرميني. وبعيداً عن الهدف نجح مورينيو وفريقه بالسيطرة على المباراة بكاملها مقدمين أداءً يمكن اعتباره من الأفضل لهم هذا الموسم، ويمكن الحديث عن عودة الشخصية القوية إلى الفريق خاصة على أرضه. مورينيو لم يقم بتبديلات دفاعية ولم يغير أسلوبه بعد تسجيل الهدف الأول بل كان الهدف من تبديلاته العمل الهجومي لقتل المباراة وهو ما نجح به اللاعبون.

العبة: ثلاث نقاط لمانشستر يونايتد ونقطة إضافة لأسلوب وتبديلات جوزيه مورينيو.

آرسين فينغر

اعاد فينغر في هذه المباراة جيرو إلى التشكيلة الأساسية في مركز رأس الحربة وأشرك أليكسيس سانشيز على الجهة اليمنى.وفي الوقت الذي سيطر آرسنال على المباراة بكاملها رد جيرو الجميل لمدربه ونجح بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 86، وعودة المهاجم الفرنسي أتت مع عودة أوزيل لصناعة الأهداف. العبرة: ثلاث نقاط على الفوز ونقطة إضافية لفينغر على عودته إلى رأس الحربة الصريح.

أنطونيو كونتي

في غياب كانتي ودييغو كوستا لم يغير كونتي من أسلوبه بتشكيل 3-4-3، إلا أن هازارد أثبت أهميته في مركز رأس الحربة الوهمي حيث كان اللاعب الأفضل في المباراة. كذلك شهدت المباراة تقديم اداء مثالي لفابريغاس الذي حامت حوله الشكوك، إضافة إلى بيدرو الذي يبدو أنه يستعيد مستواه سريعاً مع المدرب الإيطالي. نجح كونتي بتحقيق مكاسب كثيرة من هذه المباراة وقلب الغيابات إلى فرصة وحقق فوزه الـ 12 على التوالي.

العبرة: ثلاث نقاط لكونتي على الفوز ونقطة إضافية على الخيارات الممتازة في المباراة.

كلاوديو رانييري

تسديدتين على المرمى في تسعين دقيقة، خسارة معظم الثنائيات وفشل بخلق الفرص. وفي ظل غياب جيمي فاردي للإيقاف وعدم البدء برياض محرز أساسياً ظهر ليستر سيتي وكأنه يفتقد للكثير أمام إيفرتون. لم ينجح رانييري باستخدام أسلوب المرتدات وقدم إيفرتون أفضل مبارياته في الشوط الثاني حيث لم يجد مدرب الثعالب أية حلول هجومية وبدا الفريق وكأنه غير جاهز للقاء. العبرة: خصم نقطة لرانييري على الأداء السيء في المباراة وظهور الفريق بصورة ضعيفة جداً.

بيب غوارديولا

لم تكن المباراة سهلة على فريق مانشستر سيتي الذي ما زال يعاني في مواجهة الثنائيات والمواجهات البدنية من صعوبات كبيرة. لكن تبديلات بيب غوارديولا جاءت بنتائج مثالية حيث كان إياناتشو إضافة كبيرة بعد دخوله في هجوم السيتي فسجل هدف وكان ورقة رابحة بالتحرك خلف المدافعين. العبرة: ثلاث نقاط على فوز غوارديولا ونقطة إضافية على التبديلات المثالية.

ماوريسيو بوكيتينيو

بعد البداية السيئة في المباراة وتلقي هدف استعاد توتنهام زمام المبادرة وساهم طرد ريدموند بتسيهل مهمة فريق ماوريسيو بوكيتينو وساهم دخول سونغ بقتل المباراة عبر الهدف الثالث. العبرة: ثلاث نقاط لبوكيتينيو على الفوز ونقطة إضافية على التبديلات الصائبة.

يورغن كلوب

هدف مبكر دخل مرمى فريق ليفربول، لكن ذلك لم يغير بأسلوب وإصرار يورغن كلوب وما عودة الفريق بهدفين قبل نهاية الشوط الأول سوى دليل على قوة الشخصية التي يمتلكها. في الشوط الثاني لم يتراجع كلوب بل استمر بضغطه المعتاد ونجح بقتل المباراة بهدفين إضافيين وكان تبديل دانيال ستوريدج قد ساهم بقتل المباراة حين نجح بالتسجل بعد 36 ثانية من دخوله إلى المباراة. العبرة: ثلاث نقاط على الفوز لكلوب ونقطة إضافية للتبديلات الممتازة.

يتم احتساب النقاط التي يحصل عليها المدربون وفق الطرق التالية:

أولاً: في المباريات العادية: 3 نقاط للفائز - نقطة واحدة للتعادل - صفر من النقاط للخاسر.

ثانياً: في المواجهات المباشرة: 6 نقاط للفائز (3 للفوز + 3 لكونها مواجهة مباشرة) - نقطة واحدة لكل مدرب للتعادل - صفر من النقاط للخاسر.

ثالثاً: التقييم: تتم إضافة نقطة واحدة في حال قيام المدرب بعمل تكتيكي كبير - يتم خصم نقطة واحدة في حال قيام المدرب بخطأ تكتيكي كبير.

تم إضافة هذا الأسبوع نقطة لغوارديولا وبوكيتينيو وكلوب ومورينيو وكونتي وفينغر وخصم نقطة لرانييري.