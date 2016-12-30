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رقم الخبر: 183599 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 14:25 الاقسام: ثقافة وفن  
الفيلم الايراني «البنت» يتألق في الهند

الفيلم الايراني «البنت» يتألق في الهند

فاز الفيلم الايراني القصير «البنت» للمخرج مهرداد حسني بجائزة أفضل فيلم في مهرجان «العين الثالثة» الدولي للأفلام الآسيوية بالهند.

ففي هذا الاطار أعلن المسؤول السينمائي بمدينة رفسنجان «جنوب شرق» حيدر شكاري أن فعاليات مهرجان «العين الثالثة» للأفلام بدأت اعتبارا من 15 كانون الاول/ديسمبر واستمرت حتى 22 منه وقال: انه تم عرض 59 فيلما من اجمالي 210 افلام وصلت الى الامانة العامة للمهرجان من دول مختلفة بما فيها ايران والصين والنيبال والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبنغلاديش.

ولفت الى مشاركة ثلاثة أفلام ايرانية في المهرجان.

ويروي فيلم «دختر» قصة ممرضة عرضت نفسها للخطر لانقاذ طفلة صغيرة تورطت في منطقة عسكرية.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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