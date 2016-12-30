ففي هذا الاطار أعلن المسؤول السينمائي بمدينة رفسنجان «جنوب شرق» حيدر شكاري أن فعاليات مهرجان «العين الثالثة» للأفلام بدأت اعتبارا من 15 كانون الاول/ديسمبر واستمرت حتى 22 منه وقال: انه تم عرض 59 فيلما من اجمالي 210 افلام وصلت الى الامانة العامة للمهرجان من دول مختلفة بما فيها ايران والصين والنيبال والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبنغلاديش.

ولفت الى مشاركة ثلاثة أفلام ايرانية في المهرجان.

ويروي فيلم «دختر» قصة ممرضة عرضت نفسها للخطر لانقاذ طفلة صغيرة تورطت في منطقة عسكرية.