ويقع هذا الجسر في منطقة سوادكوه في محافظة مازندران ممتداً فوق وادي ورسك على ارتفاع 110 متر وطول 86 مترا، و يمّر القطار من علی هذا الجسر حتى يومنا هذا... «ورسك» اسم لقرية تقع إلی أسفل الجسر، لذلك سميت الجسر باسم «جسر ورسك»، لأنّه مبني بمواد البناء المعتادة مثل الإسمنت والرمل والآجر. ومن عجائب هذا الجسر أنه لم يستخدم في إنشائه أي شيء معدني او فلزي؛ وان المواد الانشائية المستخدمة في بنائه هي عبارة عن أدوات عادية جداً مثل الديناميت وآلة المثقاب اليدوي.