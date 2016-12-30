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رقم الخبر: 183598 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 14:23 الاقسام: سياحة  
جسر ورسك.. الجسر الذي لم يستخدم في إنشائه أي شيء معدني او فلزي

جسر ورسك.. الجسر الذي لم يستخدم في إنشائه أي شيء معدني او فلزي

يعتبر جسر ورسك أعلى وأهم سكة حديد في الشمال الايراني، حيث بني هذا الجسر منذ 80 عاماً.

ويقع هذا الجسر في منطقة سوادكوه في محافظة مازندران ممتداً فوق وادي ورسك على ارتفاع 110 متر وطول 86 مترا، و يمّر القطار من علی هذا الجسر حتى يومنا هذا... «ورسك» اسم لقرية تقع إلی أسفل الجسر، لذلك سميت الجسر باسم «جسر ورسك»، لأنّه مبني بمواد البناء المعتادة مثل الإسمنت والرمل والآجر. ومن عجائب هذا الجسر أنه لم يستخدم في إنشائه أي شيء معدني او فلزي؛ وان المواد الانشائية المستخدمة في بنائه هي عبارة عن أدوات عادية جداً مثل الديناميت وآلة المثقاب اليدوي.

 

جسر ورسكجسر ورسك
جسر ورسكجسر ورسك
جسر ورسكجسر ورسك
جسر ورسك جسر ورسك
 
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