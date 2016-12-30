الحق منتخب ايران للكرة الشاطئية هزيمة بنظيره اللبناني وذلك في مباراة ودية، بنتيجة 3-2 في اطار استعداداته للمشاركة ببطولة آسيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2017

أقيمت المباراة على ملعب «غدير» في مدينة بندرعباس، وستقام مباراة ثانية بين الفريقين يوم الخميس القادم.

الجدير بالذكر أن منتخب ايران للكرة الشاطئية حافظ على الترتيب الخامس في التصنيف العالمي لشهر ديسمبر/كانون الاول 2016.