  • الجمعة ٣٠ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الجمعة , ديسمبر 30, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183597 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 14:24 الاقسام: رياضة  
ايران تهزم لبنان بالكرة الشاطئية في مباراة ودية

ايران تهزم لبنان بالكرة الشاطئية في مباراة ودية

الحق منتخب ايران للكرة الشاطئية هزيمة بنظيره اللبناني وذلك في مباراة ودية، بنتيجة 3-2 في اطار استعداداته للمشاركة ببطولة آسيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2017

أقيمت المباراة على ملعب «غدير» في مدينة بندرعباس، وستقام مباراة ثانية بين الفريقين يوم الخميس القادم.

الجدير بالذكر أن منتخب ايران للكرة الشاطئية حافظ على الترتيب الخامس في التصنيف العالمي لشهر ديسمبر/كانون الاول 2016.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0666 sec