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رقم الخبر: 183596 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 14:23 الاقسام: رياضة  
الإعلان عن أسماء أعضاء المنتخب الإيراني للشباب لرفع الأثقال

الإعلان عن أسماء أعضاء المنتخب الإيراني للشباب لرفع الأثقال

أعلن مدرب المنتخب الإيراني لرفع الاثقال في قطاع الشباب محمد حسين برخواه عن أسماء اللاعبين الذين قرر اصطحابهم للرحلات التدريبية. وادناه اسماء اللاعبين الشباب الذين تم اختيارهم:

1 -حسين سلطاني من محافظة زنجان في وزن 69كلغ.

2 -أحمد أحمد نجاد من محافظة آذربيجان الغربية في وزن 77 كلغ.

3 -تقي آقازاده من محافظة أردبيل في وزن 77كلغ.

4-عارف خاكي من محافظة اصفهان في وزن 85 كلغ.

-5 رحمان أورامه من محافظة خوزستان في وزن 94 كلغ.

7رضا بيرالوند من محافظة لرستان في وزن 94 كلغ.

8-علي داودي من محافظة طهران في وزن 105 + كلغ.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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