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|رقم الخبر: 183596
|تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016
|الوقت: 14:23
|الاقسام: رياضة
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الإعلان عن أسماء أعضاء المنتخب الإيراني للشباب لرفع الأثقال
أعلن مدرب المنتخب الإيراني لرفع الاثقال في قطاع الشباب محمد حسين برخواه عن أسماء اللاعبين الذين قرر اصطحابهم للرحلات التدريبية. وادناه اسماء اللاعبين الشباب الذين تم اختيارهم:
1 -حسين سلطاني من محافظة زنجان في وزن 69كلغ.
2 -أحمد أحمد نجاد من محافظة آذربيجان الغربية في وزن 77 كلغ.
3 -تقي آقازاده من محافظة أردبيل في وزن 77كلغ.
4-عارف خاكي من محافظة اصفهان في وزن 85 كلغ.
-5 رحمان أورامه من محافظة خوزستان في وزن 94 كلغ.
7– رضا بيرالوند من محافظة لرستان في وزن 94 كلغ.
8-علي داودي من محافظة طهران في وزن 105 + كلغ.
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