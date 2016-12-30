الإعلان عن أسماء أعضاء المنتخب الإيراني للشباب لرفع الأثقال أعلن مدرب المنتخب الإيراني لرفع الاثقال في قطاع الشباب محمد حسين برخواه عن أسماء اللاعبين الذين قرر اصطحابهم للرحلات التدريبية. وادناه اسماء اللاعبين الشباب الذين تم اختيارهم: