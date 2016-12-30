دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي خلال لقائه المستشار الثقافي الايراني في العراق، الى عدم التركيز على مدينة بغداد فقط في تعليم اللغة الفارسية واقامة دورات في كل مدن العراق.وبحث عبدالرزاق العيسى خلال لقائه المستشار الثقافي الايراني في العراق غلام رضا اباذري، حول التعاون التعليمي والجامعي.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الى العلاقات الواسعة بين البلدين سيما في المجال الثقافي مشيدا بالجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال منح الزمالات الدراسية للطلبة العراقيين، داعيا الى تسهيل حضور المزيد من الطلبة العراقيين في الجامعات الايرانية.

وأضاف ان تأسيس الجامعات المشتركة باستثمارات من قبل الطرفين من المواضيع الرئيسية في موضوع التعاون العلمي والجامعي.كما دعا وزير التعليم العالي العراقي الى تنظيم دورات لتعلم اللغة الفارسية في كافة المحافظات العراقية سيما في المحافظات الجنوبية.من جانبه اشار المستشار الثقافي الايراني في العراق الى دور واهمية العلاقات العلمية والجامعية في تطوير الاواصر الثقافية بين الشعبين الايراني والعراقي.