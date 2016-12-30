  • الجمعة ٣٠ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الجمعة , ديسمبر 30, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183592 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 14:19 الاقسام: اجتماعيات  
الغطس يرفع خطر الإصابة بتلف الأسنان

الغطس يرفع خطر الإصابة بتلف الأسنان

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الغطس مثل أي نشاط بدني، لكنه يمكن أن ينتهي إلى رحلة لطبيب الأسنان.

وقد وجدت دراسة، أن 4 من كل 10 أشخاص  يذهبون للغوص الترفيهي يعانون من مشاكل في الأسنان، بداية من آلام الفك إلى كسر الحشوات.

وأوضح الباحثون من جامعة بافالو الأمريكية، أن التقلبات في الضغط تحت الماء يسبب مشاكل في جذور الأسنان، مما يسبب حدوث تكسير وتحطيم في الضروس.

وقال معد الدراسة الدكتور فينيشا راننا، إن هناك حاجة لخضوع الغواصين لمعايير اللياقة الطبية، ولكن لا توجد شروط مسبقة لصحة الأسنان. وأشار الباحثون إلى أنه تحت سطح الماء، يرتفع الضغط في الأماكن المقفولة من الجسم مثل الأسنان والجيوب الأنفية.

وخلصت الدراسة، التي نشرت في مجلة طب الأسنان البريطانية، إلى أن الغواصين الذين يذهبون للتنزه والترفيه ينبغى أن يخضعوا إلى استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الغوص.

جدير بالذكر أن اتحاد مدربى الغوص المحترفين الذين يتكونون من 24 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، يقترحون أيضاً تقييم صحة الأسنان قبل الغوص.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0663 sec