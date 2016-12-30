كشفت الدكتورة «نادية فولف» المتخصص في علاج الأعصاب بالإبر الصينية في مستشفى «باريس – 11»، عن فاعلية استخدام الإبر الصينية في نقاط محددة بالأذن لعلاج أمراض العيون والحنجرة والحمى.

وأضافت: هناك عدد من النقاط في الأذن مرتبطة بجزء في المخ مسؤول عن المراكز المطلوب علاجها من الأمراض.

وأوضحت الطبيبة الفرنسية أن هذا العلاج كان مستخدما في مصر القديمة، حيث استخدمته المرأة الفرعونية كأحد وسائل منع الحمل، مشيرة إلى أن العالم القديم «أبو قراط» استخدمه أيضا في علاج آلام الظهر، وفي فرنسا يقوم جراحو الأسنان باستخدامه مع أخذ دورات تدريبية لكيفية تطبيقه.