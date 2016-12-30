تعتبر سجادة «بازيريك» أقدم سجادة ايرانية موجودة في زمننا الحالي وهي موجودة في متحف هيرميتاج في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

واللافت في الأمر أن السجادة «بازيريك» ليست القطعة الإيرانية الوحيدة في المتحف، فالمتحف يضم آثارا فنية إيرانية عديدة، منها مجموعة كبيرة من المخطوطات، والرسوم الفاخرة، وقطع تماثيل صغيرة، بالإضافة إلى مجموعة فنون وآثار فنية لحضارة سومر، التي تعتبر الأساس والمرتكز لحضارة ما بين النهرين والشعوب المتوسطية القديمة.

ومن أبرز الآثار سجادة «بازيريك» التي تعتبر أقدم سجادة إيرانية والتي تزين أحد صالات هذا المتحف الكبرى.

وقد اكتشفت سجادة «بازيريك» بالصدفة من قبل البروفيسور «رودلکو» على حدود منغوليا في منطقة كانت تدعى «بازيريك» وقد كانت تحت الجليد.

وقد عثر على السجادة في تابوت كبير لأحد عظام الأخمينيين إلى جانب جسد محنط، ومن المرجح أن تكون السجادة قد حيكت زمن الأخمينيين بهدف تغطية حصان ما.

يذكر أن متحف ارميتاج هو متحف العالم الأكبر والأقدم، يقع في مدينة سان بيترسبرغ الروسية والذي يحوي أكثر من ثلاثة ملايين تحفة فنية دخل بها إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية حيث أنه يعتبر المتحف الأول في عدد تحفه كما يحوي لوحات لأعظم الفنانين كاليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو وفان دايك وبيكاسو وغيره من الفنانين العالمييين.

وللمتحف فروع دولية أخرى، توجد في مدينة أمستردام الهولندية، ومدينة لندن البريطانية، ومدينة لاس فيغاس الأمريكية، ومدينة فيرارا الإيطالية.

قام القيصر الروسي «نيقولا الأول» بافتتاحه عام 1852م على نهر نيفا، وهو مكون من خمسة أبنية أساسية وهي القصر الشتوي والأرميتاج الصغير والأرميتاج القديم والأرميتاج الجديد ومسرح الأرميتاج الذي بني عام 1802. وتحتوي مبانيه على 350 قاعة عرض تعرض فيها نحو 15 ألف لوحة فنية و12 ألف تمثال و600 قطعة أثرية

يستقبل المتحف كل عام حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون من الزوار، كما تقام فيه أعمال علمية وتعليمية وتعقد فيه المؤتمرات العلمية والثقافية والفنية المتعددة.

يذكر أن أصل تسمية المتحف يعود إلى الكلمة الفرنسية أرميتاج التي تعني الخلوة وهو المكان المنعزل الذي كانت تقضي فيه الإمبراطورة كاترينا الثانية معظم وقتها بمفردها هرباً من قواعد بروتوكول الحكم التي كانت لا تحبها الإمبراطورة.