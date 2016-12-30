كشفت أحدث الدراسات الطبية الفرنسية فعالية أوراق فصيلة الشجيرة مكنسة الجزار دائمة الخضرة مثل أشجار التوت الأحمر، والمنتشرة في المشرق والمغرب العربي ومعظم دول البحر المتوسط، في علاج ضيق الأوعية الدموية الوريدية، كما تستخدم كمضادات للالتهابات ومدرة للبول وتحسين كفاءة الدورة الدموية لشبكية العين.

وأوضحت الدراسة أن أوراق هذه الشجيرات الخضراء صالحة للأكل يمكن أن تدخل في إعداد عجة خاصة من الأعشاب، كما لها استخدامات متنوعة كعلاج الشد العضلي في الساق وتخفيف الحكة الناجمة عن التهاب البواسير ودوالي الساقين.

ويؤكد الباحثون أن 350 غراما من مسحوق أوراق هذه الشجيرات يمكن علاج قصور الدورة الدموية عن طريق تناول هذا المسحوق بقليل من الماء ثلاث مرات يوميا، كما توجد مكملات غذائية من مكونات هذه الشجيرات وبعض الكريمات لتدليك السيقان.