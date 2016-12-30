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رقم الخبر: 183587 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 14:19 الاقسام: اجتماعيات  
أوراق فصيلة الشجيرة لعلاج القصور الوريدي

أوراق فصيلة الشجيرة لعلاج القصور الوريدي

كشفت أحدث الدراسات الطبية الفرنسية فعالية أوراق فصيلة الشجيرة مكنسة الجزار دائمة الخضرة مثل أشجار التوت الأحمر، والمنتشرة في المشرق والمغرب العربي ومعظم دول البحر المتوسط، في علاج ضيق الأوعية الدموية الوريدية، كما تستخدم كمضادات للالتهابات ومدرة للبول وتحسين كفاءة الدورة الدموية لشبكية العين.

وأوضحت الدراسة أن أوراق هذه الشجيرات الخضراء صالحة للأكل يمكن أن تدخل في إعداد عجة خاصة من الأعشاب، كما لها استخدامات متنوعة كعلاج الشد العضلي في الساق وتخفيف الحكة الناجمة عن التهاب البواسير ودوالي الساقين.

ويؤكد الباحثون أن 350 غراما من مسحوق أوراق هذه الشجيرات يمكن علاج قصور الدورة الدموية عن طريق تناول هذا المسحوق بقليل من الماء ثلاث مرات يوميا، كما توجد مكملات غذائية من مكونات هذه الشجيرات وبعض الكريمات لتدليك السيقان.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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