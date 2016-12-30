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رقم الخبر: 183586 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 14:09 الاقسام: عربيات  
الاسد يؤكد لبوتين تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار ومواصلة العملية السياسية

الاسد يؤكد لبوتين تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار ومواصلة العملية السياسية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد، ناقشا في اتصال هاتفي اتفاق وقف إطلاق النار في كامل الاراضي السورية والانتقال إلى العملية السياسية.

وأكد الرئيس بشار الاسد استعداد حكومته الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار ومواصلة العملية السياسية بهدف حل الازمة في سوريا.

من جانبه شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة حل الازمة السورية عبر مواصلة المسار السياسي، مؤكدا في الوقت نفسه اهمية المحادثات السورية المقبلة في آستانة.

كما اشار الرئيس بوتين الى استمرار بلاده بالالتزام في مكافحة الارهاب ومنع انتشاره في المنطقة والعالم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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