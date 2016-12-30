أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد، ناقشا في اتصال هاتفي اتفاق وقف إطلاق النار في كامل الاراضي السورية والانتقال إلى العملية السياسية.

وأكد الرئيس بشار الاسد استعداد حكومته الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار ومواصلة العملية السياسية بهدف حل الازمة في سوريا.

من جانبه شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة حل الازمة السورية عبر مواصلة المسار السياسي، مؤكدا في الوقت نفسه اهمية المحادثات السورية المقبلة في آستانة.

كما اشار الرئيس بوتين الى استمرار بلاده بالالتزام في مكافحة الارهاب ومنع انتشاره في المنطقة والعالم.