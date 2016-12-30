مراسل الميادين يفيد بمقتل عدد من الجنود السعوديين في موقعي القيادة والطلعة في نجران وجيزان بعملية نوعية للجيش واللجان، ويسقطون طائرة استطلاع للتحالف بالقرب من موقع مشعل العسكري. يأتي ذلك بعد إسقاط الجيش واللجان طائرة أباتشي وإحراق دبابة أبرامز في نجران بالسعودية.

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية الجمعة عن مقتل وجرح العديد من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدمهم ليل الخميس باتجاه صحراء البُقْع الحدودي عند الحدود المشتركة بين محافظتي صعدة اليمنية ونجران السعودية.

وفي ما وراء الحدود اليمنية أفاد مراسل الميادين بمقتل 5 جنود سعوديين الخميس، بالتزامن مع إحراق دبابة أبرامز في استهداف الجيش واللجان الشعبية لموقع القيادة في نجران بالسعودية.

وأكد المصدر للميادين عن إسقاط الجيش واللجان الشعبية طائرة أباتشي سعودية في نجران بالسعودية في عملية نوعية.

كذلك تحدث مصدر عسكري للميادين عن قنص 3 جنود سعوديين بموقع الطلعة العسكري في من قبل الجيش واللجان الشعبية.

وفي جيزان أسقط الجيش واللجان طائرة استطلاع للتحالف السعودي بالقرب من موقع مشعل العسكري، ترافق مع استهداف الجيش واللجان بصواريخ نوع «غراد» مبنى الجمارك في منذ الطِوال الحدودي، فيما شنّت مقاتلات التحالف السعودي 3 غارات جوية على مزارع الجَر بمديرية عبس، بالتزامن مع تواصل المواجهات المتقطعة بين قوات هادي والتحالف السعودي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى في الأطراف الحدودية لحَرض ومِيدي عن طريق القصف الصاروخي والمدفعي المتبادل بينهما في محافظة حَجة غرب اليمن .

وفي جبهة نِهْم، فقد أفاد مصدر عسكري للميادين بمقتل وجرح عدد من قوات الرئيس هادي خلال استعادة الجيش واللجان سيطرتهما على العديد من المواقع في منطقة حَيْد الذهب المطلة على مفرق الجوف بمديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع صدّ الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف كبيرة لقوات هادي باتجاه منطقة المَدْفُون بالمديرية ذاتها ومقتل وجرح العشرات منهم، وفق ما تحدث به المصدر العسكري نفسه.

وكانت قوات هادي قد نفذت خلال الأيام الثمانية الماضية عدة زحوفات مسنودة بمقاتلات التحالف السعودي باتجاه جبلي القَتَبْ والمَنَارة ومنطقة المَدْفُون دون إحراز أي تقدم. كما شنّ التحالف السعودي غارة جوية على عَقبة الصَنَانِي والمَدْفون في المديرية ذاتها، وامتدت الغارات الجوية لتشمل جبلي المُدَوّر وظَفَار بمديرية بني مَطر في الأطراف الغربية للعاصمة صنعاء.

وفي الجوف شمال شرق اليمن أفاد مصدر عسكري للميادين بمقتل وجرح العشرات من القوات الموالية لهادي والسعودية بنيران الجيش واللجان الشعبية في عملية استعادة الجيش واللجان سيطرتهما على منطقة صَبْرين بمديرية الخَب والشَعف شمالي المحافظة الصحراوية الممتدة إلى السعودية شرق اليمن.

وإلى تعز فقد أصيب 6 أشخاص بغارة جوية للتحالف السعودي على منطقة الزَاهري بمديرية المَخا الساحلية غرب المحافظة.

في المقابل، قتل وجرح عدد من قوات الرئيس هادي بقصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تحصيناتهم في منطقة الحريْقية بمديرية ذُباب المجاورة والمطلة على مضيق باب المندب في الأطراف الجنوبية الغربية للمحافظة، في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة أخرى في المحور الشرقي للمدينة، وتحديداً بمحيط معسكر التشريفات، والتي امتدت حتى الشمال الغربي للمدينة بمحيط معسكر الدفاع الجوي عن طريق تبادل القصف الصاروخي والمدفعي، وفق ما أفاد به مصدر عسكري للميادين .

وإلى شبْوة فقد كثفت مقاتلات التحالف السعودي من غاراتها فجر الجمعة على منطقة الساق بعد ساعات من صدّ الجيش واللجان محاولة زحف كبيرة لقوات هادي باتجاه منطقة الهَجَر الواقعة بين منطقتي الساق وحيْد بن عقيل في مديرية عسيلان غربي المحافظة جنوب شرق اليمن. كما شنّت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية على منطقة المَخْدَرَة في مديرية صِرواح غربي المحافظة شمال شرق اليمن، واستهدفت غارات مماثلة معسكر الحمزة في مديرية السبْرة شمالي محافظة إب وسط اليمن.