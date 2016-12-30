أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم الخميس أن اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي أعلن اليوم يعكس ثقة الدولة السورية بالنصر على الإرهاب.

وأشار الوزير المعلم خلال حوار مع التلفزيون السوري إلى أن "سورية تثق بالضامن الروسي لاتفاق وقف الأعمال القتالية لأنهم شركاؤنا في الحرب على الإرهاب ولا نثق بالدور التركي".

واضاف المعلم ان اتفاق وقف الاعمال القتالية في سوريا لا يشمل تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” الإرهابيين والفصائل المرتبطة بهما والفصائل التي لم توقع على الاتفاق وبالتالي هناك مهام للقوات المسلحة السورية ستتواصل.

لكن المعلم قال ان "هناك بالوقت نفسه فرصة حقيقية لنصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية تنهي سفك الدم وتؤسس لمستقبل البلاد".