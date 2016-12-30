وقعت ايران وجمهورية آذربايجان في نخجوان الخميس، الوثيقة النهائية للاجتماع الـ11 للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين.

وفي ختام اعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وجمهورية آذربايجان، تم التوقيع على الوثيقة بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني محمود واعظي ووزير الاقتصاد الآذربايجاني شاهين مصطفى اف، وهما رئيسا اللجنة المشتركة بين البلدين، كما حضر المراسم رئيس المجلس الاعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي.

واعرب الطرفان عن ارتياحهما لنتائج الاجتماع، واشارا الى اهمية الاجتماع الحالي عن الدورات السابقة، واعتبرا انعقاد جزء من اجتماع اللجنة في نخجوان يؤكد الاهمية الخاصة التي توليها ايران للتعاون المشترك في تطوير نخجوان والحضور في السوق الآذرية.

وشارك محمود واعظي رئيس الجانب الايراني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الذي وصل الى نخجوان الخميس، في الملتقى الاقتصادي لرجال اعمال البلدين.

وبدأ الاجتماع الحادي عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران وجمهورية آذربايجان اعماله يوم الثلاثاء الماضي في باكو.