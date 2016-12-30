تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الروسي سيرغي لافروف، بشان احدث التطورات المتعلقة بالساحة السورية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي رحب ظريف ولافروف بالهدنة الشاملة في سوريا، واكدا على مواصلة التصدي للارهاب والتنظيمين الارهابيين داعش والنصرة وحلفائهما.

واتفقا وزيرا الخارجية الايراني والروسي على التنسيق والتشاور المستمر في اطار التعاون الثلاثي بين ايران وروسيا وتركيا لاجراء المحادثات بين الحكومة والمعارضة السورية في العاصمة الكازاخية آستانا.

وقد بدأ سريان اتفاق وقف اطلاق النار في الساعة الثانية عشرة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي، بين قوات الجيش السوري وجماعات المعارضة المسلحة ما عدا التي اعلنتها الامم المتحدة كتنظيمات ارهابية.

وقد تحقق اتفاق الهدنة في ظل مشاورات ثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا ومن المقرر ان تقوم روسيا وتركيا بعملية المراقبة لحسن تنفيذه.