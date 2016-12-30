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رقم الخبر: 183575 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 13:18 الاقسام: محليات  
ظريف: اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا انجاز كبير

ظريف: اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا انجاز كبير

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا بأنه انجاز كبير.

وفي تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف، ان وقف اطلاق النار في سوريا انجاز كبير. لنبادر الى تعزيزه عبر استهداف جذور الارهاب.
وبناء الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات المعارضة المسلحة، دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة الثانية عشرة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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