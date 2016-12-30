وفي تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف، ان وقف اطلاق النار في سوريا انجاز كبير. لنبادر الى تعزيزه عبر استهداف جذور الارهاب.

وبناء الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات المعارضة المسلحة، دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة الثانية عشرة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي.







