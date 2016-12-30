وقال المصدر ، إن "تنظيم داعش قام وبشكل مفاجئ وتحت جنح الظلام باخلاء عوائل المهاجرين من اربعة احياء غربي مدينة الموصل، من بينها حي النفط"، لافتا الى أن التنظيم "نقل تلك العوائل الى منطقة مجهولة بمركبات اجرة متوسطة الحجم (كيا)".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تلك العوائل لم تأخذ معها أي شي في مشهد وكأنه هروب جماعي منظم"، معتبراً أن "الاخلاء العاجل دليلا على قرب انطلاق معركة تحرير غربي الموصل والذي يطلق عليه الكثيرين بالساحل الايمن".

ويطلق تنظيم "داعش" على مقاتليه العرب والاجانب مسمى "المهاجرين"، وهم شريحة يحظون بالكثير من الامتيازات واغلبهم يتبوأ مناصب رفيعة في هكيلية التنظيم، فيما يطلق مسمى "الانصار" على عناصره المحليين (العراقيين).

وكان قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي أعلن، يوم أمس الخميس (29 كانون الأول 2016)، عن بدء الصفحة الثانية لإستعادة الجانب الأيسر من مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش" الارهابي.



