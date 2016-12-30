أكدت وسائل إعلام التزام أطراف الأزمة السورية باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، بالرغم من وقوع اشتباكات في مناطق عدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولي المعارضة والنشطاء السوريين قولهم إن حالة من الهدوء لا تزال مستمرة في معظم مناطق البلاد في الساعات الأولى من سريان اتفاق الهدنة، بالرغم من اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والفصائل المعارضة على امتداد الحدود بين محافظتي إدلب وحماة، بالإضافة إلى سماع دوي إطلاق نار في مناطق متفرقة جنوب البلاد، في شمال غرب مدينة درعا وريف القنيطرة الأوسط على وجه الخصوص.

أوضح النشطاء أن الفصائل المسلحة خرقت الهدنة وشنت هجوما على مواقع للجيش السوري في محور تلة البيجو بمحيط بلدة محردة في ريف حماة الشمالي، بينما حملت ما يسمى بجماعة "جيش الأنصار" القوات الحكومية المسؤولية عن انتهاك وقف إطلاق النار، بقصف مناطق في قريتي عطشان وسكيك في محافظة إدلب عند الحدود مع حماة.

ويشير النشطاء إلى احتدام مواجهات بين قوات الجيش السوري ومقاتلي المعارضة في غوطة دمشق الشرقية، ولكنه من المرجح، حسب "رويترز"، أن تتوقف الأطراف المتحاربة، بالرغم من هذه الخروقات المعدودة، عن إجراء عملية قتالية في معظم أراضي البلاد.

في غضون ذلك، أكد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة لوكالة "تاس" الروسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الجمعة اجتماعا مغلقا بطلب من روسيا سيطرح على أجندته واقع الأوضاع في سوريا بعد بدء سريان اتفاق وقت إطلاق النار الذي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس عن التوصل إليه.