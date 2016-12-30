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رقم الخبر: 183572 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 13:07 الاقسام: منوعات  
قطعة لحم تشع في الظلام!

قطعة لحم تشع في الظلام!

أصيبت سيدة صينية بصدمة شديدة، عندما استيقظت في وقت متأخر من الليل لتذهب إلى الحمّام، وفوجئت بقطعة اللحم التي اشترتها قبل يومين تشع بلون أزرق غريب في الظلام.

وكانت المرأة قد اشترت قطعة اللحم يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) الجاري من سوق محلي للحوم، وقامت بنقعها في الفلفل والملح، وجففتها على شرفة المنزل خلال النهار، قبل أن تضعها داخل المطبخ في الليل.

وخلال الساعات الأولى من يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) توجهت المرأة إلى الحمّام، وشاهدت وهجاً أزرق اللون يشع على الطاولة في المطبخ، ليتبين أن هذا الضوء صادر عن قطعة اللحم.

وسارعت المرأة للاتصال بالمتجر الذي باعها اللحم، لكن صاحبه أنكر أن تكون هذه القطعة الملوثة قد خرجت من متجره، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الحادثة في الصينية، ففي يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أبلغت امرأة عن وجود مادة مشعة في النقانق التي اشترتها من أحد الأسواق بمدينة يينغ يانغ، وفي عام 2011 استيقظت امرأة في منتصف الليل لتجد قطعة لحم تتوهج في الظلام داخل المطبخ.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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