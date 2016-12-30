وفي التفاصيل، كانت رحمة هارونا، من شمال نيجيريا، تعاني من حالة مرضية صعبة تسبّبت بتوقف جسدها عن النمو منذ أن كانت طفلة.

والملفت هو أن هذه الفتاة قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت لها صورة على الانترنت وهي داخل وعاء بلاستيكي ويقوم شقيقها البالغ من العمر 10 سنوات بدفعها.

وقد نشرت المصورة الصحافية Sani Maikatanga، التي التقطت هذه الصورة الشهيرة، خبر وفاة رحمة عن عمر 19 عاماً.

والجدير بالذكر هو أن حالة هذه الشابة المرضية غريبة جداً، إذ إن جسدها توقف عن النمو منذ أن كانت طفلة إلا أن حجم رأسها نما بشكل طبيعي. ويعتقد أنها كانت تعاني من آلام مستمرة بسبب مرضها، وكانت بحاجة الى أن تبقى داخل وعاء بلاستيكي كي تحافظ على وضعية جسدها مستقيمة.