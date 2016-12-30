  • الجمعة ٣٠ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الجمعة , ديسمبر 30, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183569 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 13:02 الاقسام: منوعات  
طالب يدخل مدرسته حاملاً رشاشاً ويهدد به معلمين!

طالب يدخل مدرسته حاملاً رشاشاً ويهدد به معلمين!

أظهر مقطع فيديو متداول على (تويتر)، مشاجرة بين طالب ومسؤول مدرسة، قيل إنه في محافظة تثليث بمنطقة عسير، بعد مصادرة رشاش كان بحوزة الطالب الذي دخل به المدرسة، ليقوم الطالب بإنتزاع السلاح بالقوة.

وبيّن الفيديو تجمعاً لطلاب المدرسة يرجح أنه لوجود مضاربة، قبل أن يظهر معلم يحمل رشاشاً بعدما تمكن من مصادرة السلاح بمساعدة معلمين وسلمه لشخص يبدو أنه قائد المدرسة، إلا أن قائد المدرسة فوجئ بطالب يدخل وراءه المكتب ويحاول استعادة الرشاش، قبل أن يتدخل طالب آخر وينتزعه بالقوة ويهدد به المعلمين الذين تواجدوا في المكتب.

ولم يشِر ناشر الفيديو أو متداولوه إلى وقت تصويره أو ملابسات الواقعة، إلا أن مغردين طالبوا وزارة التعليم بالتدخل والتحقيق في الحادثة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0687 sec