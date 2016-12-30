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رقم الخبر: 183568 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 13:00 الاقسام: منوعات  
سموه (عيد ميلاد سعيد) لأنه ولد في 25 ديسمبر!

سموه (عيد ميلاد سعيد) لأنه ولد في 25 ديسمبر!

يتحدثون في أندونيسيا وخارجها، عن مسلم فيها، من مدينة Malang الواقعة بجزيرة (جاوة) الشهيرة، لأن عائلته أطلقت عليه اسماً، ربما لا يحمله سواه، وهو Slamet Hari Natal المدوّن في الصورة على بطاقة هويته..

ومعناه Merry Christmas بلغة أكبر بلد إسلامي بعدد السكان، أي (عيد ميلاد سعيد) التي تتكرر ملايين المرات، كلما حل اليوم الذي ولد فيه المسيح، لأن Slamet البالغ عمره 52 سنة، ولد أيضاً في 25 ديسمبر، ولهذا السبب انبهرت عائلته بولادته في التاريخ الشهير، فأطلقت عليه الاسم تأثراً.

روى قصته موقع Tribunnews.com الإخباري الأندونيسي، عبر محرر أرسله خصيصا ليتعرف إليه، وسريعاً وصل ما نشره مترجما للإنجليزية إلى موقع إخباري آخر، هو Inquirer.net الفلبيني، ومنها أن عائلته اضطرت أن يكون الاسم الأول Slamet وليس Selamet وهو الأصح (لأننا من جاوة) كما قال.

روى (سلاميت) أيضاً، أنه ولد في (مالانغ) ببيت قابلة اسمها Akas Kiyo وهي مسيحية، واقترحت على والدته أن تطلق عليه اسم Selamet Hari Natal تيمناً بعيد الميلاد، فقبل والداه الاقتراح، إلا أنهما قاما بتغيير الكلمة الأولى من الاسم إلى Slamet لأنه اسم متداول في الجزيرة ومعناه الآخر (آمن) أو سالم وما شابه.

وذكر (سلاميت) الذي له شقيقة اسمها (موجياتي) أن عائلته، وهو أيضا، لم يواجهوا أي نقد أو اعتراض من جيرانه المسلمين مثله، ثم عرض على المحرر بطاقة هويته، وشهادة ميلاده أيضا، ليؤكد أن اسمه (عيد ميلاد سعيد) فعلاً.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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