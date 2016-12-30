  • الجمعة ٣٠ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الجمعة , ديسمبر 30, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183565 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 12:54 الاقسام: منوعات  
رفضوا تزويجه.. فقتل ابنتهم دهساً!

رفضوا تزويجه.. فقتل ابنتهم دهساً!

اعتقلت عناصر الفرقة الأمنية بمدينة الرباط المغربية، الثلاثاء، شابا في عقده الثالث، بعدما دهس فتاة عشرينية بسيارته.

وقال موقع (اليوم 24) المغربي، إن الشاب أقدم (عمداً) على دهس الفتاة ووالدتها بسيارته رباعية الدفع، بعدما رفضت عائلتها تزويجها له.

وأضاف المصدر نفسه أن الجاني كان يتربص بالضحية لعدة أيام، إلى أن تمكن، يوم الأحد الماضي من الانتقام منها، بينما كانت تتجول مع والدتها.

وسقطت الفتاة جثة هامدة، بينما والدتها أصيبت بجروح بليغة، ما استدعى نقلها على الفور إلى قسم المستعجلات ابن سينا في الرباط.

وانتقلت عناصر الأمن إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً دقيقاً حول هذه الجريمة.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0737 sec