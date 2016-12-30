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رقم الخبر: 183564 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 12:52 الاقسام: منوعات  
سرقت مجوهرات لقضاء عطلة.. ولتتبرع لمسجد!

سرقت مجوهرات لقضاء عطلة.. ولتتبرع لمسجد!

قضت محكمة في الجزائر بحبس امرأة لمدة عام مع وقف التنفيذ، بسبب اتهامها بسرقة مجوهرات و 750 مليون سنتيم.

وحسب ما ذكره موقع (النهار أونلاين) الجزائري، فإن المتهمة دخلت إلى منزل الضحية، وهي جارتها، وسرقت مصوغاتها ومبلغا ماليا قدره 750 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن تلك الأموال اشترت بها سيارة لها وأخرى لزوجها، كما توجهت لقضاء عطلة الصيف في الخارج، وتصدقت بالباقي إلى أحد المساجد.

وقال (النهار أونلاين) إن وقائع التهمة كانت بتحريض من زوجة أخ الضحية، مضيفاً أن الغرض منها هو الانتقام والغيرة.

وأكدت المتهمة التهم المنسوبة إليها، وذكرت أنها ارتكبت السرقة لوحدها وفي ثاني أيام عيد الفطر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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