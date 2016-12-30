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رقم الخبر: 183562 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016 الوقت: 12:44 الاقسام: منوعات  
الإرهاب حول العالم!

الإرهاب حول العالم!
 
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مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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