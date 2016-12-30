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رقم الخبر: 183562
تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2016
الوقت: 12:44
الاقسام: منوعات
الإرهاب حول العالم!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
الإرهاب
العالم
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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