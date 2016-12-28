أعلنت وكالة الأنباء الموريتانية أن محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الموريتاني، تلقى، الثلاثاء، مكالمة هاتفية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ويبدو أن هذا الاتصال الهاتفي، يأتي لإنهاء "أزمة" التصريحات التي أدلى بها أمين عام حزب الاستقلال المغربي، حميد شباط، بخصوص حدود جمهورية موريتانيا، التي زعم فيها مغربية الأراضي الموريتانية.

وكانت وزارة الخارجية المغربية أعلنت، الاثنين، رفضها للتصريحات التي أدلى بها حميد شباط، حيث قالت في بيان "نرفض بشدة هذه التصريحات التي تضر بالعلاقات مع بلد جار وشقيق وتنم عن جهل عميق بتوجهات الدبلوماسية المغربية".

وشدد البلاغ على أن "المغرب يعلن رسميا احترامه التام لحدود الجمهورية الموريتانية، المعروفة والمعترف بها من طرف القانون الدولي، ووحدتها الترابية".