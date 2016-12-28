صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان، الأربعاء، أعداد صحيفة (الجريدة) بعد الطبع، وهذه المرة الحادية عشرة التي تحدث في هذا المسألة خلال هذا الشهر.

وقالت مصادر في الصحيفة إن أجهزة الأمن لم تذكر أسباب المصادرة.

وفي 21 ديسمبر الحالي، صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني نسخ صحف "الأيام" و"التيار" و"الأهرام اليوم" و"الصيحة" بعد طباعتها بدون ذكر أي أسباب.

وبحسب موقع "السودان تربيون"، تعمد السلطات الأمنية في السودان إلى مصادرة الصحف التي تتجاوز ما تعتبره "خطوطا حمراء" كعقوبة بأثر رجعي، تؤثر على الصحف ماديا ومعنويا.