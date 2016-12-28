قتل خمسة أشخاص، على الأقل، وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين بجروح بالغة، الأربعاء، في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، جراء حادث تصادم بين حافلة للنقل العام وقطار.

وحسب ما ذكرته وزارة الداخلية، فإن الحادث وقع عند الساعة السابعة صباحا (6.00 ت غ) من يوم الاربعاء.

والحافلة التابعة للشركة الجهوية للنقل في نابل (50 كلم جنوب تونس)، انقسمت إلى جزأين من شدة الصدمة على مستوى تقاطع السكة في سيدي فتح الله، على بعد 10 كيلومترات من العاصمة.

ولم يتم الإعلان بعد عن هوية القتلى الخمسة. وبحسب الوزارة، فقد تم نقل 34 جريحا إلى مستشفيات عدة في تونس الكبرى.