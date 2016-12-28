واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني، مهامها في مداهمة البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية والخارجين على القانون، بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بمدن العريش ورفح والشيخ زويد.

وأسفرت عمليات البحث والمداهمات، عن اكتشاف نفق بطول 1700 متر، مجهز بوسائل لتهريب الأفراد والبضائع والأسلحة والذخائر، وبارتفاع 2 متر وعرض 2 متر، غرب خط الحدود الدولية برفح، بالإضافة إلى 6 فتحات متصلة بالنفق إحداها داخل أحد المنازل، وأخرى بأحد المزارع، لأغراض الاستتار، يتم من خلالها عمليات التهريب.

وقامت القوات بتفجير جسم النفق وسد كافة الفتحات لحرمان العناصر التكفيرية والمهربين من استخدامه مرة أخرى.