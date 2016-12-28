كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، من حواجزها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية ومحلية قولها إن قوات الاحتلال داهمت عدة بلدات وأحياء من مدينة الخليل، وكثفت من انتشار حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي الظاهرية والسموع، ومخيم الفوار جنوبا، ومدخل بلدة إذنا غربا، ومدخل الخليل الجنوبي الفحص، والمدخل الشمالي جسر حلحول، وفتشت مركبات ودققت في هويات المواطنين وأعاقت حرية الحركة والتنقل.

من ناحية أخرى، أفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن جرافات تابعة لبلدة الاحتلال في القدس، هدمت في ساعة مبكرة من صباح الاربعاء مخزناً و3 حاويات تعود لفلسطيني ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة عدم الترخيص، ورافق طواقم البلدية العبرية قوة معززة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

هذا واقتحم 170 مستوطنا يهوديا، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة ومعززة من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أجواء شديدة التوتر تسود المسجد الأقصى بفعل هذه الاقتحامات وجولات المستوطنين الاستفزازية، خاصة وأن معظم المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى هم من المتشددين دينيا "الحريديم"، وحاول عدد منهم إقامة طقوس تلمودية في المسجد، إلا أن حراس الأقصى تصدوا لهم، في الوقت الذي صدحت فيه حناجر مصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية، إضافة إلى تلقي مجموعات المستوطنين التي تقتحم الأقصى شرحا حول رواية وأسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد المبارك.

وكانت منظمات يهودية تعمل على خدمة أسطورة "الهيكل"، أعلنت نيتها تنظيم اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولة إدخال ما يسمى "الشمعدان التلمودي"؛ لتنظيم احتفالات خاصة، تزامنا مع بدء "عيد حانوكا" العبري الذي يستمر حتى اليوم الخميس.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، عشرة فلسطينيين بالضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من جنين، بينهم أسيران محرران، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة فلسطينيين من محافظة نابلس، واثنين من رام الله والبيرة.

من جانبه تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء، دعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لحضور القمة العربية المزمع عقدها في شهر مارس القادم في العاصمة عمان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس الفلسطيني رحب بدعوة العاهل الأردني لحضور القمة العربية، مشيدا بدور الأردن في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في شتى المجالات.

وكان الرئيس الفلسطيني استقبل بمقر الرئاسة بمدينة رام الله وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، الذي سلم الدعوة من الملك عبد الله الثاني، كما تم بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية والمنطقة.

إلى ذلك نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول من بلدية القدس إن لجنة الإسكان ببلدية المدينة ألغت تصويتا مقررا أمس الأربعاء بشأن إصدار تراخيص بناء جديدة لنحو 500 منزل لإسرائيليين في القدس الشرقية.

وقال هنان روبين عضو لجنة التخطيط والإسكان بالقدس للصحفيين إن طلب إلغاء التصويت جاء من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف روبين إن القرار نتج عن رغبة في تجنب زيادة توتر العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل كلمة من المقرر أن يلقيها وزير الخارجية الأمريكي جون كري في وقت لاحق الاربعاء عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

بينما نقلت وكالة فرانس برس عن منظمة غير حكومية أن الكيان الصهيوني أرجأ بحث اصدار مئات تراخيص بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية.