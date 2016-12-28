بعد نحو ستة أشهر من الاعتقال التعسّفي، استعاد الأربعاء رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب حريّته إثر صدور قرار قضائي نصّ على إخلاء سبيله ومنعه من السفر وتأجيل قضيته الى 23 يناير/كانون الثاني المقبل من أجل الاستماع للنيابة العامة، وفقًا لما أعلن محاميه محمد الجشي وذكرت صحيفة "الوسط".

واعتُقل رجب قبل أشهر بتهمة إذاعة بيانات كاذبة وإهانة هيئة نظامية، وتهمٍ أخرى تتعلّق جميعها بممارسة حقّه في حرية الرأي والتعبير.

وكانت أكثر من منظمة حقوقية دولية قد دعت السلطات البحرينية الى الإفراج عن رجب، وآخرها كان مكتب المفوضية السامية في الأمم المتحدة التي حثّت النظام على إخلاء سبيل الناشط الحقوقي البارز.

من جانب آخر كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ وفدًا من حاخامات حركة "حباد" اليهوديّة زار الأسبوع الماضي البحرين للاحتفال بما يسمى بـ"عيد الحانوكاه اليهوديّ"، بناء على دعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة نفسه.

وفي فيديو مترجم وصفت القناة "العاشرة" العبرية البحرين بـ"الدولة الغنية التي تقع في الخليج الفارسي"، وقالت إن تفاعل البحرينيين مع الأغاني اليهودية أثار إعجاب الإسرائيليين.

ونوّهت القناة "العاشرة" إلى أن حركة "حباد"، التي حضرت إلى البحرين، غنّت أغنية "صهيونية"، من أبرز كلماتها "سيبنى الهيكل، سيبنى الهيكل، مدينة صهيون ستملأ"، في إشارة إلى القدس المحتلة، وتابعت ان "البحرينيون اندمجوا، رغم أنه من الواضح أن من كان أمامهم يهود".

وتعدّ حركة "حباد" الصهيونية من أكثر الحركات الدينيّة اليهوديّة الموجودة في الكيان تطرّفا وتحاملا على العرب، كما يلعب حاخامات الحركة دورًا رئيسًا في الحثّ على تدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.

إلى ذلك، أثارت الزيارة غضب الشارع البحرني ومؤسساته الشعبية والسياسية التي عبرت عن رفضها للزيارة ووصفتها بـ "المشينة".

وقد انتقد علماء الدين في البحرين بشدة استقبال شخصيات بحرينية حاخامات صهاينة، مؤكدين بأنه استفزاز خطير لا ينفصل عن مسلسل التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي مهما حاولت السلطات التعمية عليه.