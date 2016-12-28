تمكن الجيش واللجان الشعبية من كسر زحوفات مكثفة لمرتزقة ومنافقي العدوان السعودي الأمريكي في نهم ومأرب مسنودة بغارات جوية مكثفة من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي، منذ مساء الثلاثاء وحتى منتصف صباح أمس الاربعاء.

وقال مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" بأن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا لمنافقي العدوان على المدفون بأطراف نهم ومسنودا بغطاء جوي مكثف، دام عدة ساعات، موقعين فيهم قتلى وجرحى، حيث لازالت جثثهم مرمية في الشعاب والوديان، مشيراً إلى أن هذه المحاولات لليوم السابع على التوالي والزحوفات على أطراف نهم من عدة اتجاهات مع غطاء جوي مكثف لم يستطع الغزاة والمرتزقة تحقيق شيء يذكر.

وفي جبهة مأرب تصدى الجيش واللجان لزحف نفذه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء على جبل هيلان في صرواح استمر حتى صباح الاربعاء، تكبدوا خلاله قتلى بالعشرات وخسائر كبيرة، وشوهد سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لانتشال جرحاهم الذي يقدر بالعشرات.

كما كسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً آخر لمنافقي العدوان على المخدرة في محافظة مأرب دام عدة ساعات منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الاربعاء، سقط خلاله للمرتزقة ومنافقي العدوان قتلى وجرحى كما تم تدمير آليه عسكرية.

كما تمكن الجيش واللجان من إحراق عربة بي إم بي تابعة للمرتزقة بصاروخ مضاد للدروع في منطقة الجبين بذات المديرية.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون الأربعاء خلال تصدي قوات الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف فاشلة لليوم الثاني على التوالي على مواقعهم في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وأفاد مصدر عسكري عن تمكن قوات الجيش واللجان الشعبية من صد محاولة زحف فاشلة نفذها مرتزقة العدوان لليوم الثاني على التوالي على مواقع الجيش واللجان في مديرية عسيلان وكبدوهم خسائر كبيرة في العدد والعتاد.

وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية قد تمكنوا من التصدي لزحوف واسعة لمرتزقة العدوان في مديريتي بيحان وشبوة بعد معارك عنيفة شارك فيها طيران العدوان من خلال تكثيف غاراته في محاولة لإحراز تقدم على الأرض.

يذكر أن مرتزقة العدوان شنوا الثلاثاء زحفا كبيرا في محور عسيلان باتجاه حيد بن عقيل وما جاوره من مواقع إلا انهم انكسروا ومنيوا بخسائر فادحة في المواجهات التي قتل وجرح على إثرها العشرات منهم رغم مشاركة طيران العدوان بسلسلة غارات على مناطق متفرقة في هذه المديرية.

وفي غضون ذلك دكت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء تحصينات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محيط تبة الدفاع الجوي بعدد من القذائف.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة خلال محاولات تسلل لها إلى منطقة عصيفرة محققة إصابات مباشرة.

في ذات السياق لقي أحد المرتزقة مصرعه وجرح اثنين آخرين في جبل صوفع بمنطقة كرش محافظة شبوة.

وكان اثنان من مرتزقة العدوان، الثلاثاء، قد لقيا مصرعهما وجرح اثنان آخران في مديرية الصلو، فيما لقي مرتزق ثالث مصرعه في التبة المسورة.

هذا وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي، بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، سلسلة غارات جنوب العاصمة صنعاء وغربها.

وأوضح مصدر أمني لـ "المسيرة نت" أن طيران العدوان استهدف معسكر ريمة حُميد بـ 6 غارات، ومصنعاً للبلاستيك بثلاث غارات أخرى.

كما شن طيران العدوان غارتين على منطقة القرن بمديرية الحيمة الخارجية غربي صنعاء.

وكان طيران العدوان استهدف، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، منطقة الرباح في مديرية نهم بغارة جوية.

سياسياً عقد المجلس السياسي الأعلى الأربعاء، بصنعاء اجتماعا استثنائيا برئاسة صالح علي الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة وجميع أعضاء المجلس.

وفي الاجتماع أقر أعضاء المجلس السياسي الأعلى بالإجماع استمرار الأخ صالح علي الصماد في رئاسته للمجلس السياسي الأعلى والدكتور/ قاسم محمد لبوزة في منصبه نائبا لرئيس المجلس السياسي الأعلى على سبيل الاستثناء لمدة أربعة أشهر إضافية اعتبارا من تاريخ انتهاء الفترة الأصلية لتوليهما مهام الرئيس والنائب.

جاء ذلك بعد نقاش مستفيض للمستجدات في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان السعودي الغاشم واستعراض المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار المجلس رقم (2) لسنة 2016م المحددة للدورة الرئاسية للمجلس السياسي الأعلى.