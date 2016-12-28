بغداد/نافع الكعبي - تصدت قطعات عمليات نينوى، الأربعاء لهجوم واسع شنه تنظيم داعش، بمشاركة 100 عنصر من التنظيم في محوري شمالي مدينة الموصل، في حين تتأهب القوات الأمنية العراقية لشن هجوم كاسح للقضاء على تنظيم داعش شمال العراق، بينما تصدّت كتائب حزب الله لهجوم شنه داعش غرب تلعفر.

وأعلن قائد عمليات نينوى، الأربعاء، عن صد هجوم نفذه 100 عنصر من تنظيم "داعش" في محوري شمالي الموصل، مؤكدا تكبيد التنظيم خسائر جسيمة، فيما اشار الى أن القوات الامنية بكافة تشكيلاتها بانتظار اشارة القائد العام لبدء الصفحة الثانية من عمليات تحرير الموصل.

كشف قائممقام مدينة الموصل، حسين حاجم، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" الأربعاء، عن آخر التطورات في معركة "قادمون يا نينوى" للقضاء على تنظيم "داعش" في شمال العراق.

وأعلن حاجم صد هجمات لتنظيم "داعش" الذي حاول استغلال سوء الأحوال الجوية لاختراق خطوط صد القوات العراقية التي ردت بقوة وأفشلت هذه الهجمات في غرب وجنوب الموصل مركز نينوى، الاربعاء، وقبل 48 ساعة الماضية. وأضاف حاجم، أن الضباب يخيم على الموصل، منذ الساعات الأولى، ولا يمكن للقوات التقدم بهذا الجو، لكن خطوط الصد متأهبة في كافة المحاور واستطاعت أن تكبد تنظيم "داعش" خسائر فادحة قرب تعلفر غرب المدينة، وتابع، أن القوات العراقية أحبطت هجوماً لعناصر "داعش" على مناطق محررة في الساحل الأيسر القريبة من قضاء الشرقاط شمالي بغداد، قبل نحو يومين، دون خسائر بشرية بين القوات الأمنية، مشيرا إلى أن التنظيم يستغل تردي الأحوال الجوية في شن الهجمات التي تنتهي كلها بالفشل والهزيمة له. وألمح حاجم، قائلا ً "حسب ما وعد القادة الأمنيون، سيكون هناك انطلاق مفاجئ في عمليات تحرير الموصل، للقضاء على "داعش" وقصم ظهر الدواعش في مناطق غير متوقعة". ولفت حاجم، إلى مشاركة فعالة لمروحيات الآباتشي الأمريكية، في الموصل، التي تحلق بعلو منخفض لمنع حركة عناصر "داعش" في المناطق القريبة من خطوط الصد التي تسيطر عليها القوات العراقية. وأكد، أن طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، قصف الجسر "العتيق" القديم أحد أبرز المعالم التاريخية في الموصل، مبينا ً، أن التحالف قصف عدة مناطق قريبة من الجسر لقطع إمدادات "الدواعش" لكنهم استمروا باستخدام المنطقة الصناعية الواقعة في الساحل الغربي المعروفة بالساحل الأيمن، لنقل السيارات المفخخة بشكل يومي لاستهداف القوات الأمنية في الساحل الأيسر، وقصف الجسر يقطع إمداد التنظيم بين الساحلين.

* كتائب حزب الله تصدّ هجوماً واسعاً لداعش غربي تلعفر

اعلنت كتائب حزب الله، الأربعاء، عن صد هجوم واسع لـ"داعش" غرب تلعفر.

وقالت الكتائب في بيان: ان "قوات كتائب حزب الله صدوا هجوما واسعا لداعش غرب تلعفر"، مبينة ان "ملاحقة المسلحين (لازالت مستمرة)، بينما الاسناد المدفعي يستمر بتوجيه ضربات داخل مناطق العدو في اطراف تلعفر".

واضافت الكتائب انه "تم تدمير جميع العجلات التي استخدمها داعش في الهجوم بواسطة الكورنيت.

* تدمير ثلاث عجلات لداعش بالموصل

وفي الأثناء، دمرت مدفعية الشرطة الاتحادية ثلاث عجلات لعصابات داعش الارهابية في الساحل الايسر لمدينة الموصل.

وقال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت في بيان: ان "قصفاً مدفعياً أستهدف مقار الارهابيين في حي السلام وحي سومر في الجانب الايسر للموصل".

* مقتل دواعش بكمين في كركوك

وعلى صعيد متصل، افاد مصدر امني في كركوك، الأربعاء، بأن ستة عناصر من "داعش" قتلو بكمين مسلح جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن "مجموعة مسلحة نصبت كمينا مسلحا، مستهدفة سيارة تقل عناصر من داعش، لدى مرورها على طريق ناحية الرياض وقضاء الحويجة، (55 كم جنوب غربي كركوك)، ما أسفر عن مقتل ستة من عناصر التنظيم".

* مسؤولون في كركوك يحذرون من هجوم مرتقب لداعش

من جهته، كشف رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، الأربعاء، عن نية تنظيم "داعش" شن هجوم على محافظة كركوك، فيما طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بارسال قوة للمحافظة بشكل فوري.

وناشد الصالحي، العبادي بـ"تحرير الحويجة من براثن داعش حتى لا تصبح المناطق التركمانية والعربية والكردية حقل تجارب بيد هذا التنظيم".

* إنفجار أربع عبوات ناسفة شرقي بغداد

الى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إصابة خمسة أشخاص بانفجار أربع عبوات ناسفة شرقي العاصمة.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن في بيان: إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا، بشكل مزدوج في منطقة المشتل، ما اسفر عن اصابة شخصين بجروح"، كما انفجرت آخريتين في بغداد الجديدة ما اسفر عن اصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

* صحيفة بريطانية تكشف عن تلقي دواعش معونات مالية من الدنمارك

نشرت صحيفة الديلي تليغراف في عددها الصادر، الأربعاء، موضوعا بعنوان "الدنمارك تتعهد برد قوي بعد الكشف عن تلقي مقاتلين في تنظيم داعش معونات مالية"، كاشفة عن أن تلك الأموال وزعتها الحكومة بصفة معونات للعاطلين لكن البعض استغلها للسفر والانضمام للتنظيم.

وكانت تقارير قد كشفت قبل أيام أن 36 مواطنا دنماركيا يحصلون على معونات تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات بسبب البطالة بينما هم فعليا قد سافروا خارج البلاد لينضموا لتنظيم "داعش".

وتضيف الصحيفة، أن الداخلية الدنماركية قدمت لائحة بأسماء هؤلاء الأشخاص لوزارة العمل لوقف المعونات المالية التي يحصلون عليها بشكل فوري.

وتنقل الصحيفة عن جريدة "إكسترا بلاديت" الدنماركية تأكيدها أن هؤلاء الأشخاص حصلوا على معونات تتعدى قيمتها 100 ألف دولار أمريكي منذ انضمامهم إلى التنظيم.

* دواعش الموصل يتمترسون ويعتقلون عشرات المدنيين

مع اقتراب معركة تحرير مدينة الموصل، اقدم التنظيم على اختطاف أكثر من 45 مدنياً من اهالي الموصل من منازلهم خلال الأيام العشرة الماضية، اعدم منهم 16 بشكل علني وسط المدينة فيما مايزال مصير 29 منهم مجهولاً، في الوقت الذي قام باختطاف أكثر من 32 ضابطاً وقيادياً سابقاً بحزب البعث المنحل خلال ذات الفترة أعدم 5 منهم بشكل علني ومازل مصير 27 منهم مجهولاً، هذا فيما عمل التنظيم على حفر 25 نفقاً حول مداخل الموصل، 12 منها في مناطق جنوب المدينة والجنوب الشرقي، و6 أخرى في مناطق غرب المدينة، و7 أخرى في مناطق شرق المدينة، اما بالنسبة للخنادق فقد حفر التنظيم خندقاً بطول 12 كم تقريباً حول المدينة بعرض (2-1.5) متر، 8 كم منه في المحور الجنوبي، 4 كم منه في المحور الشرقي.

* داعش يحتجز شباناً لاحتفاظهم بـ " رسائل حبّ"

افاد مصدر محلي في نينوى، الأربعاء، بان "داعش" احتجز خمسة شبان غرب الموصل على خلفية احتفاظهم بعدد من "رسائل الحب" التي ألقيت جواً على الموصل قبل أيام، فيما أكد أن هذه الرسائل تركت أثرا كبيراً في نفوس أهالي المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش منع التقاط الرسائل أو الاحتفاظ بها وهدد بمعاقبة من يخالف أوامره"، لافتا الى أن "الرسائل التي كتبت من قبل آلاف العراقيين من مختلف المحافظات بخط اليد تركت آثرا ايجابياً كبيراً في نفوس أهالي المناطق التي ما تزال تحت قبضة تنظيم داعش".

* المالكي يحذر من مخططات خطيرة يسعى لها أعداء العراق

حذّر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من المخططات الخطيرة التي يسعى لها أعداء العراق.

وقال المالكي في كلمه له خلال لقائه وفدا من عشائر بغداد، "هناك مؤامرات جديدة تحاك ضد العراق لمرحلة مابعد داعش تهدف الى زعزعة الامن وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار،" مطالبا "الجميع بالحفاظ على النظام وحمايته من الذين يريدون ان ينالوا منه بهدف السيطرة على مقدرات البلاد".

وجدد "دعوته بضرورة أن تكون التسوية مع من يؤمن بالعراق والعملية السياسية، "مشيرا الى ان "التسوية السياسية فيها مبادئ والتزامات ترفض التسوية مع البعث المقبور ومع من صنع الفتنة وادخل الارهاب ومع من تلطخت أيديه بالدماء".

ودعا المالكي ابناء الشعب العراقي الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات وافشال المشاريع الساعية لثني المواطن عن المشاركة في اختيار من يراه مناسبا لتحمل المسؤولية".

واشاد رئيس ائتلاف دولة القانون بدور العشائر في وقوفهم بوجه الفساد والارهاب حاثا اياهم على بذل المزيد من الجهود من اجل التصدي لمؤامرات الفتنة والطائفية".

* مباحثات عراقية - كويتية في بغداد لتوقيع عدد من الإتفاقات

استقبل وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، الأربعاء، نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، فيما سيترأس الجانبين أعمال الاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة العراقية – الكويتية.

وقال مكتب الجعفري في بيان ان "الجعفري استقبل، الأربعاء، في مطار بغداد الدولي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والوفد المرافق له".

واضاف الموقع، أن "الجانبين سيترأسان أعمال الاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة العراقية - الكويتية، ومن المؤمل أن يجري الوفد الكويتي سلسلة لقاءات مع الرئاسات الثلاث يختمها بلقاء ثنائي مع الجعفري، وترؤس أعمال الاجتماع السادس للجنة المشتركة العراقية-الكويتية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي من شأنها تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين".